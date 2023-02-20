Битва за незалежність триває, ми здійснимо мрію українських героїв, – Зеленський

У День Героїв Небесної Сотні, президент Володимир Зеленський наголосив, що боротьба за вільну, європейську Україну триває. При цьому він впевнений, що мрія українців, які відстоювали цю ідею, обов’язково буде здійснена.

«Захищаючи Україну зараз, ми пам’ятаємо, що наша міцність і сила духу базуються на міцності й силі багатьох українців, які не здавалися, які мріяли та діяли заради того, щоб Україна жила.

Через дев’ять років після Революції Гідності битва за нашу незалежність триває. За самостійну, вільну й сильну Україну, європейську й демократичну, незалежну й цілісну. І жодного сумніву немає, що ми захистимо все це, що ми реалізуємо мрію українських героїв.

Рабів до раю не пускають. Це сенс українського тлумачення волі. Це причина, чому на нашій землі ворога не залишиться. Слава кожному й кожній, хто зараз у бою за нашу державу! Світла пам’ять усім, хто віддав своє життя за Україну та українців! Вічна шана Героям Небесної Сотні! Слава Україні!», – сказав глава держави.

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