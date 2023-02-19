ЗСУ збили ще один винищувач РФ

Протягом доби наші захисники збили ворожий літак Су-25, 2 безпілотних літальних апарати типу «Орлан-10» та дрон-камікадзе типу «Ланцет-3», повідомляє Генштаб ЗСУ.

Авіація Сил оборони за добу завдала 20 ударів по районах зосередження окупантів, 7 – по зенітно-ракетних комплексах на вогневих позиціях, а також 2 удари – по важливих об’єктах противника.

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили батарею реактивних систем залпового вогню противника.

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