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Українських дітей на окупованих територіях примушують писати листівки рашистам

Андрій Котенський

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У тимчасово захоплених населених пунктах Запорізької області російська окупаційна адміністрація продовжує чинити тиск на місцеве населення, зокрема, на українських дітей.  Так, у школах міста Токмак учнів примушують співати гімн країни-агресора перед початком уроків, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Також, школярів змушують оформлювати листівки до річниці широкомасштабного вторгнення зі словами підтримки та вдячності російським загарбникам, що вдерлись на нашу землю.

У населеному пункті Каланчак Херсонської області російські окупанти облаштували ще один військовий шпиталь, у центральній лікарні. Відомо, що громадянам України, які там проживають, у наданні медичної допомоги у зазначеному закладі відмовляють. Лікарня стала таким собі «хабом» для поранених та загиблих окупантів. Лише минулої доби до медичного закладу привезли понад п’ятдесят поранених та вбитих загарбників.

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