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Українські фристайлісти вперше в історії завоювали командну бронзу чемпіонату світу

Андрій Котенський

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Україна здобула першу нагороду на чемпіонаті світу з фристайлу і сноубордингу, що сьогодні розпочався у грузинському Бакуріані. На третю сходинку п’єдесталу у командних змаганнях з лижної акробатики зійшли Анастасія Новосад, Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, а також Ольга Полюк та Максим Кузнєцов, які були у статусі запасних, повідомляє НОК України

Відзначимо, що для усіх наших спортсменів – це перша в кар’єрі медаль на чемпіонатах світу, а для української збірної – перша саме у командних змаганнях і третя в історії загалом після срібла Олександра Абраменка (2019) і бронзи Ольги Волкової (2011).

Як відомо, наше тріо з четвертим результатом кваліфікувавшись у фінал, на вирішальній стадії українці багато помилялися, але в підсумку зуміли покращити свій показник і з 255.56 балами піднялося на третю сходинку п’єдесталу.

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