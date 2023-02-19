Україна отримує багато оплесків, але недостатньо боєприпасів, – Боррель

Високий представник ЄС із питань зовнішньої політики й політики безпеки Жозеп Боррель закликав збільшити надання Україні боєприпасів, необхідних для протистояння повномасштабній російській агресії. Про це він сказав на Мюнхенській безпековій конференції в неділю, пише Європейська правда.

«Зеленський і українці отримують масу оплесків, але недостатньо боєприпасів. Це парадокс. Вони потребують меншої кількості оплесків і більших поставок озброєння. Україна бореться, віддаючи найвищу ціну життями, але ця війна відбувається на європейській території, зачіпаючи нас і маючи глобальний ефект на весь світ», – сказав він.

Топ-дипломат ЄС додав, що зараз ЄС постав перед «трьома основними викликами: наш авторитет як світового гравця, наша стратегічна відповідальність за безпеку і оборону, наша взаємодія з партнерами для збереження або перелаштування співпраці з глобальним Півднем».

Як відомо, нестача боєприпасів через високу інтенсивність їхнього використання є однією з ключових тем обговорення в контексті допомоги України.

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