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Рашисти знищують українські книги у Приазовському державному університеті

Андрій Котенський

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Російські окупанти у Маріуполі взялися знищувати українські книги з бібліотечних фондів Приазовського державного університету, повідомляє Маріупольська міська рада.

Українські книги будуть утилізувати. Все, як було у нацистів – під час окупації міста німцями у роки Другої Світової війни.

«Росіяни виявилися вдалими учнями нацистів. Заборонити, знищити та зруйнувати – ось, чим вони керуються. Усе, аби знищити іншу культуру та інтелектуальне надбання. Історія повторюється, але тепер окупанти – це росіяни», – йдеться у повідомленні.

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