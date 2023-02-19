Рашисти знищують українські книги у Приазовському державному університеті

Російські окупанти у Маріуполі взялися знищувати українські книги з бібліотечних фондів Приазовського державного університету, повідомляє Маріупольська міська рада.

Українські книги будуть утилізувати. Все, як було у нацистів – під час окупації міста німцями у роки Другої Світової війни.

«Росіяни виявилися вдалими учнями нацистів. Заборонити, знищити та зруйнувати – ось, чим вони керуються. Усе, аби знищити іншу культуру та інтелектуальне надбання. Історія повторюється, але тепер окупанти – це росіяни», – йдеться у повідомленні.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook