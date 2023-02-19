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Рашисти вбили трьох людей та поранили ще трьох дітей у Бургунці

Андрій Котенський

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Через російський обстріл села Бургунка Бериславського району Херсону загинуло троє людей, ще восьмеро осіб постраждало. Серед постраждалих троє дітей, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Один із російських снарядів влучив у подвір’я будинку. На цю годину відомо про 8 постраждалих, з яких 3 – це діти.

«В оселі, в подвірʼя якої влучив ворожий снаряд, постраждали 7 осіб. На місці трагедії загинули троє людей – батько, мати та дядько. Поранення дістали четверо осіб, – бабуся, дорослий чоловік, 10-річна дівчинка та 8-річний хлопчик», – йдеться у повідомленні.

Усіх поранених доставили до медичного закладу, де лікарі надають їм необхідну допомогу.

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