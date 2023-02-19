Крим можна звільнить до кінця літа, – генерал Годжес

Екскомандувач військ США в Європі генерал Бен Годжес вважає, що за наявності ракет далекого радіуса дії Україна може звільнити Крим до кінця літа, а Донбас – наступного року чи навіть раніше. Про це повідомив Годжес у коментарі Укрінформу.

«Ми збираємося зробити все можливе, щоб Україна перемогла цього року», – підкреслив Годжес.

На його переконання, «цілком можливо принаймні те, що Україна звільнить Крим до кінця літа». Але за умови, якщо партнери нададуть необхідну зброю, передусім високоточну зброю великого радіуса дії. ЗСУ повинні мати можливість стріляти на 150-300 кілометрів, і щоб ракета впала рівно в ціль, тоді російський чорноморський флот просто змушений буде залишити півострів, сказав генерал.

Годжес назвав Крим «вирішальним місцем», тоді як Донбас – просто «важливим». Україна не буде в безпеці, поки росія утримує півострів. Зокрема, Україна не зможе відновити цілком економіку, поки рф утримує Крим. Він пояснив, що допоки росіяни в Криму, Україна не зможе використовувати порт Маріуполя. І навіть в Одесі стоять 140 суден, які чекають на можливість вийти з порту, але не можуть.

«Ми маємо допомогти Україні повернути Крим. Цього року. Ми хочемо, щоб це сталося, і маємо дати все необхідне», – заявив Годжес.

На його переконання, тим, що змінить правила гри, gamechanger, стане не якась специфічна зброя, будь-то танки або літаки, а ухвалення партнерами рішення, що Україна має перемогти. Щодо танків, Україна має у розпорядженні власні, ті, що захопила в російської армії, а згодом і західні. ЗСУ все це використовує дуже добре, і танки допоможуть ізолювати Крим.

На його погляд, тримаючи російські сили навколо Бахмута, ЗСУ можуть ізолювати Крим.

За словами Годжеса, наразі Україна має ракети, які можуть влучити в ціль не більше ніж на 90 км.

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