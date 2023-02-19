Контррозвідник СБУ відсидить майже 15 років за державну зраду

Галицький районний суд Львова визнав винним в державній зраді 32-річного контррозвідника СБУ Сергія Говоруху та призначив йому 14 років і 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. Зрадника затримали 28 лютого 2022-го, за співпрацю з російськими спецслужбами, повідомляє Судовий репортер.

З грудня 2021-го працівник СБУ начебто передавав російським спецслужбам службову і таємну інформацію в сфері оборони. У день вторгнення він, за версією слідства, розголосив конкретне місце базування українських військових літаків СУ-25.

З моменту затримання Говоруха весь час перебував під вартою. Він міг вийти з СІЗО тільки в обмін на 10 мільйонів гривень застави.

Говоруха здав Україну за 17 тисяч гривень

Говоруха народився у Знам’янському районі Кіровоградської області. З 2019 року працював оперуповноваженим Департаменту військової контррозвідки СБУ з дислокацією у місті Херсоні. Але наприкінці вересня 2021 року його перевели до Кропивницького, де він став старшим оперуповноваженим.

У вересні 2021 року, керуючи однією з військових частин Нацгвардії у Херсоні, Говоруха познайомився з військовослужбовцем, який повідомив що на нього вийшли спецслужби РФ і просять надавати інформацію по оборонній сфері. Говоруха нібито зацікавися і так отримав від солдата електронну скриньку російських спецслужб.

28 грудня 2021 року Говоруха з власної поштової написав пропозицію таємної інформації, яка стала йому відома під час служби.

4 січня 2022-го Говоруха начебто поінформував росіян про створення у Кропивницькому територіальної оборону в кількості 43 осіб. Через два дні надіслав дані щодо кількісного складу, анкетними даними і характеристиками співробітників працівників СБУ в Херсоні.

12 січня Говоруха повідомив номер карти для виплат за виконану роботу, і поцікавився подальшою співпрацею.

13 січня, перебуваючи в Києві, Говоруха повідомив, що його переводять до Кропивницького і вже наступного дня інформував, що у місті є чотири потенційно небезпечні об’єкти (склади з боєприпасами, авіабомбами, байрактарами). 24 січня Говоруха надав відомості щодо кількісного складу, з анкетними та характеристиками співробітників працівників СБУ в Кропивницькому. Цього ж дня надіслав номери військових частин, які знаходяться у Кропивницькому. 25 січня написав, що військові частини переведені в посилений режим і формуються списки сімей для евакуації у випадку вторгнення РФ. Ще до початку великої війни, а саме 26 січня передав інформацію щодо військових частин Кіровоградської області та їх кураторів.

У перші дні повномасштабного вторгнення РФ на територію України, Говоруха, продовжував працювати на російські спецслужби. 24 лютого, перебуваючи на військовому аеродромі в Кіровоградській області, він нібито відправив росіянам інформацію, що там є 25 військових літаків і що вони залишаться вночі на на аеродромі — «птички ночуют на месте». Остання інформація, яку надав росіянам Говоруха, — до військової частини підвозять ракети для військових літаків та вся авіація знаходиться у військовій частині. 1 березня 2022 року аеродром на Кіровоградщині росіяни обстріляли.

З кінця грудня 2021-го і по 24 лютого 2022 року обвинувачений встиг одержати 17 тисяч гривень винагороди за свою роботу. Для цього використав карту свого неповнолітнього племінника. Гроші надійшли чотирма платежами – від 3 до 5 тисяч гривень.

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