Окупанти на Запорізькому напрямку готуються до оборони, – мер Мелітополя

На Запорізькому напрямку російські окупанти готуються вести оборону, адже вже збудувати кілька ліній оборони, а тепер взялись зводити бункери. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

«На Запорізькому напрямку росіяни готуються на оборони, і ми бачимо це по роботах, які вони проводять на території окупованого Мелітополя і району. Вони будують величезну кількість оборонних споруд, я вже не кажу про те, що вони спорудили декілька ліній оборони від Василівки до Мелітополя і від Бердянська до Мелітополя. А з боку Херсона почали будувати цілі “підземні міста”», – відзначив він.

Як приклад створення такого «підземного міста» Іван Федоров навів селище Новомиколаївку Мелітопольського району. Там рашисти екскаваторами риють окопи, у три ряди заривають в них морські контейнери і таким чином намагаються облаштувати підземні тунелі.

Крім того, у Мелітополі загарбники провели інвентаризацію всіх бомбосховищ і дали комунальникам команду ремонтувати найбільші у місті сховища, які є при СБУ, Податковій службі, Палаці культури залізничників, Таврійському університеті.

«Це основні бункери в Мелітополі, які вони планують використовувати, звісно, для себе. Тож оборону міста готують», – додав Іван Федоров.

Водночас Федоров зауважив, що, готуючись до оборони на Запорізькому напрямку, окупанти намагаються максимально стягувати живу силу. На днях у Мелітополь прибула колона з «вагнерівцями», у ній було щонайменше 43 автобуси, також у місті помітили нові групи «кадирівців».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.