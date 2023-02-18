Кремлю стає все важче ізолювати росіян від війни, – британська розвідка

Рівень замученості росіян до війни проти України росте, тому Кремлю стає все важче ізолювати населення РФ від так званої «спеціальної військової операції». Таку думку висловила розвідка Великобританії у своєму звіті за 18 лютого.

«Кремлю стає все важче ізолювати населення від війни в Україні. Російське опитування в грудні 2022 року показало, що 52% мали друзів або родичів, які брали участь у так званій спеціальній військовій операції», – йдеться у повідомленні.

У британській розвідці згадують Андрія Турчака, голову російської депутатської групи, яка займається так званою «спеціальною військовою операцією» в Україні. 16 лютого він заявив, що група представила звіт президенту РФ Владіміру Путіну.

«Ймовірно, звіт охопить такі питання як соціальна підтримка мобілізованих та їхніх родин. Це питання, можливо, стане більш актуальним, якщо відбудеться подальша мобілізація (явна чи мовчазна)», – зауважують в іноземній розвідці.

У британському відомстві вважають, що Путін цілком може торкнутися цих питань у своєму зверненні до нації, яке заплановане на 21 лютого.

Нагадаємо, 22 лютого на стадіоні «Лужники» у Москві також має відбутися мітинг-концерт, присвячений річниці початку війни в Україні. Там Путін має виголосити промову.

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