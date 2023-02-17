У березні пенсії в Україні піднімуть на 20%, – Шмигаль

Незважаючи на війну, українців чекає перше у 2023 році підняття пенсій. Вже в березні виплати про індексують на 20%. Про це під час засідання Кабміну повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Як розповів глава уряду, Держбюджет-2023 не передбачає обов’язку індексацію пенсій. Однак пенсії таки піднімуть на 20% вже у березні, індексація охопить усі категорії, визначені в ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Йдеться орієнтовно про 10 мільйонів пенсіонерів.

Також уряд цьогоріч збереже всі доплати до пенсії за віком. Так, пенсіонери віком 80+ продовжать отримувати щомісяця додатково 500 грн, вікова категорія 75-80 років – 400 грн на місяць, а пенсіонери віком 70-75 років – 300 грн.

«Загалом цього року держава планує витратити на пенсійне забезпечення понад 700 млрд грн. Попри війну ми знаходимо можливості підвищувати виплати, допомагати та підтримувати», – підкреслив зі свого боку Денис Шмигаль.

Нагадаємо, у 2022 році на пенсії для своїх громадян Україна витратила 575 млрд грн, що на 65 млрд грн (12,5%) більше ніж у 2021-му.

Загалом на соціальні виплати торік із держбюджету України пішло близько 800 млрд грн.

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