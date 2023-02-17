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Співробітник СБУ отримав 60 тис. доларів за неперешкоджання криптовалютному бізнесу

Анастасія Диняк

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До суду скерували справу співробітника кібербезпеки СБУ, який за 60 тисяч доларів пообіцяв підприємцю владнати проблеми з веденням бізнесу з видобутку криптовалюти. Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

Так, за даними слідства, співробітник Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ мав повноваження виявляти кримінальні правопорушення, ініціювати проведення перевірок фінансово-господарської діяльності, а також виконувати слідчі та негласні слідчі дії в рамках кримінального провадження.

Під час обшуку в межах розслідування одного з таких епізодів обвинувачений запропонував підприємцю за 60 тисяч доларів владнати його проблеми «з органами», зокрема позбутися прискіпливої уваги з боку СБУ до його бізнесу з видобутку криптовалюти та повернути вилучене майно.

17 лютого 2022 року НАБУ і САП обвинувальний акт стосовно хабарника скерували до суду. Його дії кваліфікували за ч. 4 ст. 368 КК України. Йому загрожує до дванадцяти років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років та з конфіскацією майна.

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