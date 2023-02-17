Росіяни вбили п’ятьох цивільних у Бахмуті

16 лютого унаслідок російських обстрілів загинули п’ятеро мешканців Бахмута на Донеччині, ще дев’ятеро людей отримали поранення. Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

Так, 16 лютого російські війська обстріляли Бахмут зі ствольної артилерії та реактивної системи залпового вогню «Град». Снаряди окупантів вкотре поцілили по житловому кварталу міста.

Унаслідок атаки загинули троє чоловіків та двоє жінок. Дев’ятеро осіб отримали осколкові поранення різного ступеню тяжкості.

У місті пошкоджено багато житлових будинків.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).