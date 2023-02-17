Окупанти понад 70 разів обстріляли Херсонщину: є жертви

16 лютого унаслідок російських обстрілів на Херсонщині загинули троє мирних мешканців, семеро людей отримали поранення. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.
Так, 16 лютого на Херсонщині через російські обстріли троє людей загинули, 7 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Російські військові 76 разів обстріляли Херсонщину. Били з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків та БПЛА.
Херсон російська армія атакувала 9 разів – під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали міста. Окупанти поцілили в торговельний порт та житлові будинки.
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Анастасія Диняк