Майно російського олігарха Дерипаски вартістю понад 10 млрд грн передали Україні

16 лютого Вищий антикорупційний суд передав у держвласність України активи одного з найбагатших російських олігархів Олега Дерипаски. Вартість переданого майна становить понад 10 мільярдів гривень. Про це повідомили у Службі безпеки України.

«Дерипаска, який входить до найближчого оточення військово-політичного керівництва РФ, керував підприємствами через підконтрольні комерційні структури в різних регіонах України. Таким чином російський олігарх намагався приховати своє відношення до українських активів», – зазначили в СБУ.

За даними міністерства юстиції, у дохід України було стягнуто:

100% частки ТОВ «Глухівський Кар’єр кварцитів» (розташовано за адресою: Сумська обл., Глухівський р-н, село Баничі, вул. Заводська, буд.18А, код згідно із ЄРДПОУ 14015554);

100% ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» (розташовано за адресою: Миколаївська обл., Вітовський р-н, село Галицинове, вул. Набережна, буд.64, код згідно із ЄРДПОУ 33133003);

100% частки ТОВ «Компанія Алюміній України» (розташовано за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд.18/7-В, код згідно із ЄРДПОУ 30348178);

100% частки ТОВ «Гуардон України» (розташовано за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, буд.94А, код згідно із ЄРДПОУ 33144806);

100% частки ТОВ «Сервісний центр “Металург”» (розташовано за адресою: Миколаївська обл., Вітовський р-н, село Галицинове, вул. Набережна, буд.64, код згідно із ЄРДПОУ 32654880);

100% частки ТОВ «ЧАС ІТ» (розташовано за адресою: Миколаївська обл., Вітовський р-н, село Галицинове, вул. Набережна, буд.64, код згідно із ЄРДПОУ 34375844);

99% частки ТОВ «Охорона МГЗ» (розташовано за адресою: Миколаївська обл., Вітовський р-н, село Галицинове, вул. Набережна, буд.64, код згідно із ЄРДПОУ 33896836);

100% частки ТОВ «Центр обліку Миколаїв» (розташовано за адресою: Миколаївська обл., Вітовський р-н, село Галицинове, вул. Набережна, буд.64, код згідно із ЄРДПОУ 34319397);

100% частки Миколаївський благодійний фонд «Центр соціальних програм» (розташовано за адресою: Миколаївська обл., м. Миколаїв, просп. Богоявленський, буд.325/1, код згідно із ЄРДПОУ 33250256);

100% частки ТОВ «Запоріжалюмінторг» (розташовано за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, Південне шосе, буд.15, код згідно із ЄРДПОУ 32573524);

29,5363% акцій АТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» (розташовано за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, Південне шосе, буд.15, код згідно із ЄРДПОУ 00194122);

100% частки ПрАТ «Хустський кар`єр» (розташовано за адресою: Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Рокосово, вул. Промзона, буд.1, код згідно із ЄРДПОУ 05467613);

100% частки ПрАТ «Жежелівський кар`єр» (розташовано за адресою: Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Жежелів, вул. Кар`єрна, буд.1-В, код згідно із ЄРДПОУ 00292379);

більше трьохсот об’єкт рухомого та нерухомого майна.

В СБУ зазначили, що вартість переданого Україні майна становить понад 10 мільярдів гривень.