Латвія передаватиме українським військовим автомобілі, конфісковані у п’яних водіїв

16 лютого Сейм Латвії ухвалив поправки до закону про підтримку цивільного населення України, які передбачають можливість безоплатного передання транспортних засобів у власність уряду України. Про це пише Delfi.

«Наразі ми можемо реалізувати конфісковані у п’яних водіїв транспортні засоби, продавши їх, здавши на переробку або розібравши на запчастини, проте ми бачимо, що в нинішніх умовах вони були б корисною підтримкою для народу України», – заявив голова Комісії з оборони, внутрішніх справ і запобігання корупції Раймонд Бергманіс.

Зазначається, що рішення про передачу транспортних засобів, що належать державі, в кожному конкретному випадку ухвалюватиме Кабмін згідно з положенням про порядок безоплатного передання державного рухомого майна у власність іноземних урядів і міжнародних організацій.

В анотації до закону йдеться, що процес передачі планують організувати через організацію, яка співпрацює з урядом України та отримала конкретні запити про допомогу.

Коаліція у Сеймі Латвії раніше досягла домовленості про те, що автомобілі, конфісковані у п’яних водіїв, можуть бути передані для потреб української армії.