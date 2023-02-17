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Львів'янка проведе 8 років за ґратами за вбивство матері

Анастасія Диняк

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Суд засудив до восьми років ув’язнення жінку, яка била власну матір, унаслідок чого та померла через три місяці у лікарні. Про це повідомили у відділі інформаційної політики Львівщини.

Так, за даними правоохоронців, 52-річна мешканка Львова проживала разом із своєю 82-річною мамою. Під час чергового конфлікту, жінка почала бити стареньку по тілу та голові, обливати її холодною водою.

Ігноруючи усі прохання припинити побиття та знущання, жінка відкрила усі вікна в квартирі та вийшла кімнати на декілька хвилин. Пенсіонерка, скориставшись відсутністю доньки, вийшла до під’їзду та почала кликати на допомогу. Однак, засуджена почувши крики вибігла за мамою та затягнула її назад у квартиру, де продовжила наносити останній численні удари руками та ногами.

Побиття закінчилось тільки з прибуттям правоохоронних органів. Потерпілу було госпіталізовано у лікувальний заклад, однак через 3 місяці вона померла від отриманих тілесних ушкоджень.

За публічного обвинувачення прокурорів Галицької окружної прокуратури міста Львова жінку визнано винною у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України). Суд призначив їй покарання у виді 8 років позбавлення волі. Під час судового засідання засуджена не розкаялась, вину не визнала.

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