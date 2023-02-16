Зеленський говорив з президентом Казахстану

16 лютого президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим. Про це він повідомив у Telegram.

«Провів телефонну розмову з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим. Обговорили співпрацю на міжнародних майданчиках. Також подякував Казахстану за гуманітарну підтримку для України», – написав Зеленський.

Про що саме спілкувалися глави держав наразі не повідомляється.