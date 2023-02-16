Залужний привітав військових журналістів з професійним святом

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний привітав військових журналістів та подякував за їхню роботу. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

У Генштабі зазначили, що від початку повномасштабної війни безпосередньо під час здійснення професійної діяльності загинули вісім журналістів. Ще 24 були у лавах Сил оборони України та загинули у ході бойових дій.

Також Залужний згадав, що 16 лютого 2015 року під час виконання військового обовʼязку, в районі міста Дебальцеве на Донеччині загинув кореспондент ТРК «Бриз» Міністерства оборони капітан 3-го рангу Дмитро Лабуткін.

«Дякую вам, дорогі воєнкори та пресофіцери, за службу і правду! Завдяки вам Україна і весь вільний світ знає імена та обличчя своїх захисників і захисниць. Ви фіксуєте історію нашої боротьби і прийдешньої Перемоги. Ви робите Збройні Сили України справжнім брендом, рівень довіри до якого безпрецедентно високий. Зичу якнайшвидшої Перемоги! Сил і стійкості, натхнення і непохитної віри!», – написав Головнокомандувач ЗСУ.

Керівник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Павло Ткачук зазначив, що полеглий журналіст Лабуткін був випускником Академії.

«Сьогодні вшановуємо всіх полеглих військових журналістів, прес-офіцерів та воєнних кореспондентів цивільних ЗМІ, які віддали найцінніше, доносячи суспільству правду про героїзм українського воїнства, що боронить Україну від навали російських загарбників. Вони до останнього подиху виконували своє редакційне завдання, свій святий обов’язок перед українським й світовим суспільством», – написав Ткачук.