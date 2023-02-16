У сервісному центрі МВС Львова ще одне нове авто

У сервісному центрі МВС міста Львова оновлено автопарк для складання практичного іспиту на категорію В. Відтепер, окрім автомобіля з механічною коробкою передач, для складання практичного іспиту також доступний автомобіль з автоматичною коробкою передач.

Автомобілі Hyundai i30 2022 року виготовлення придбав Головний сервісний центр МВС. Окрім Львова нові автомобілі отримали сервісні центри МВС Одеської, Хмельницької, Рівненської та Дніпропетровської областей.

Зазначимо, що у 2022 році за кошти субвенції Зимноводівської селищної ради був придбаний автомобіль Cherry Tigo для сервісного центру МВС №4649.

У 2023 році планується придбання нового автомобіля для сервісного центру МВС №4644 у місті Самбір.

Довідково:

Протягом 2022 року, від сервісних центрів МВС Львівщини до місцевих бюджетів області надійшло 40,6 млн гривень у вигляді адміністративного збору та ПДФО. З них до бюджету міста Львова 14,28 млн гривень.

Загалом, у сервісних центрах МВС Львівщини у 2022 році проведено 62438 теоретичних іспитів та 58770 практичних іспитів.

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