У РФ ще багато літаків, але масштабна повітряна кампанія малоймовірна, – Британська розвідка

Британська розвідка вважає, що військово-космічні сили Росії ще зберегли достатньо велику кількість літаків, проте малоймовірно, що Росія через це вирішить різко розширити повітряну кампанію. Як повідомляє Європейська правда, про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії за 16 лютого.

Аналітики відзначають, що РФ продовжує використовувати у бойових діях приблизно ту ж кількість літаків і гелікоптерів, як і багато місяців поспіль до цього. Вильоти протягом останнього тижня і справді почастішали, порівняно з попередніми, але повітряна активність залишається приблизно на рівні з тією, що спостерігалася з літа 2022 року.

Британська розвідка вважає, що повітряні сили РФ продовжують відігравати у війні значно меншу роль, аніж могли би – через те, що для них є суттєвою проблемою і українська ППО, і загроза ударів по аеропортах базування, що змушує командування роззосереджувати літаки. Російські винищувачі працюють майже виключно з-понад території, контрольованою РФ, що знижує ефективність їхнього застосування, але й знижує ризики для них.

«По території Росії, у ВКС скоріш за все залишається практично неушкоджений флот із близько 1500 військових літаків, попри те, що з початку повномасштабної війни було втрачено понад 130. Втім, малоймовірно, що ВКС зараз готуються до значного розширення повітряної кампанії, тому що за нинішньої ситуації на полі бою це загрожує їм неприйнятними втратами літаків», – зазначає розвідка.

Нагадаємо, неофіційно від США надходила інформація, що Вашингтон вважає найпершим пріоритетом для України не далекобійні ракети чи літаки, а забезпечення достатньої кількості боєприпасів для артилерії та протиповітряної оборони.

У західних столицях занепокоєні тим, що втрати російських повітряних сил після року війни відносно невеликі і Росія може використати цю перевагу під час нових спроб наступу.

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