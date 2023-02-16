У Львові відкрили перше в Україні відділення допоміжних репродуктивних технологій

16 лютого у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі відкрили сучасне відділення допоміжних репродуктивних технологій. Про це повідомили у пресслужбі Львівської облради.

Так, у відділенні планують безоплатно проводити кріоконсервацію та зберігання ембріонів і статевих клітин для подальшого їх використання в програмах лікування безпліддя.

Для фінансування проєкту з обласного бюджету було передбачено 12834,4 тисяч гривень, крім того, 5562,0 тисяч гривень виділено із власних коштів медзакладу.

Перший заступник голови Львівської обласної ради Євгеній Гірник зазначив, що минулого року саме Львівський перинатальний центр став першим за кількістю наданої медичної допомоги.

«Сьогодні щиро радію, відкриттю відділення допоміжних репродуктивних технологій. Це своєрідне народження, яке переконаний подарує не одну сотню або й навіть тисячу немовлят українським родинам. Вам довіряють майбутні мами всієї України, отже успішної вам роботи та найкращих результатів», – наголосив Євгеній Гірник.

За словами директорки перинатального центру Марії Малачинської, в Україні спостерігається тенденція до зниження загальної кількості пологів – на 23,7% за 9 місяців 2022 року. В таких умовах збереження репродуктивного здоров’я потенційних матерів та батьків стає національним пріоритетом для відтворення людського потенціалу України, а такі відділення у перинатальних центрах країни мають бути нормою. Львівщина сьогодні демонструє лідерство у цьому напрямку. Це вдала інвестиція у майбутнє нації і громади Львівщини.

«На сьогодні в Україні практично кожна п’ята подружня пара безплідна. Чимало молодих пар не мають можливості скористатися програмою допоміжних репродуктивних технологій через високу вартість такої послуги. 85,4% пацієнтів змушені звертатися у приватні медичні центри або залишатися один на один зі своєю проблемою. З відкриттям відділення допоміжних репродуктивних технологій Львівський перинатальний центр завершить повний цикл надання допомоги подружнім парам в межах однієї установи: від планування вагітності до пологів», – підсумувала Марія Малачинська.