Симфонічний оркестр Львівської філармонії виступив із концертом у Карнеґі-холі

У середу, 15 лютого, на сцені славетного Нью-Йорського Карнеґі-холу виступив Академічний симфонічний оркестр Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика. В рамках двомісячного турне колектив провів концерт із аншлагом у провідному залі Америки, повідомляє пресслужба Львівської філармонії.

Виступ відкрився Камерною симфонією №3 корифея української класичної музики Євгена Станковича. Наступним номером програми звучав Перший фортепіанний концерт Йоганнеса Брамса, де соло виконав відомий українсько-американський піаніст Станіслав Христенко. Третім твором програми стала Дев’ята симфонія Антоніна Дворжака «З Нового Світу», яка після світової прем’єри тут, у Карнегі Голі, стала всесвітньо знаменитою.

«Відбулася велика історична подія. Ось пройшло сторіччя, відколи в Карнегі-холі звучав Щедрик і ось зазвучала Львівська національна філармонія, зазвучав симфонічний оркестр з України. Ми бачили гаряче прийняття публіки, її високий рівень. Ми стали учасниками масштабного представництва України, бачили нашого президента, який звертався до аудиторії та відчули підтримку різнонаціональних гостей, гостей світу…

Ми стали свідками таких живих емоцій не тільки тому, що Україна зараз є центром уваги через війну і всі об’єднуються довкола нас, але і через те, що ми, українці, є носіями високої культури, яскравої національної ідентичності й сьогодні це було особливо видно. Я пишаюсь тим, що ми українці, тим, як сьогодні в Нью-Йорку ми себе показали», – після виступу розповів генеральний директор Львівської національної філармонії Володимир Сивохіп.

Ведучим вечора був відомий актор, кіносценарист Лієв Шрайбер.

Загальну піднесену атмосферу доповнило звернення українського президента Володимира Зеленського, яке перед концертом почули відвідувачі.

«Оркестр залишив колосальне враження – це зі слів слухачів та президента Carnegie Hall. Після завершення виступу мене викликали на сцену оплесками 5 разів, аж поки ми не заграли на біс. Я певний, що з часом усі усвідомлять, що сьогоднішній вечір набагато важливіший, ніж просто виконання Станковича, Брамса і Дворжака – насправді, це можливо, найважливіший вечір у сучасній українській культурній історії. Це був колосальний вечір в контексті усього, що Carnegie Hall презентує та виходить, що презентує і Львівська національна філармонія», – промовив головний диригент колективу Теодор Кухар.

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