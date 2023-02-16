Росіяни за добу убили шістьох мешканців Донеччини

Шестеро людей загинули та ще щонайменше 13 дістали поранення у результаті російських обстрілів Донецької області 15 лютого. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За словами Павла Кириленка, напередодні вранці росіяни завдали удару зі Смерчів по Покровську: загинуло 3 людини, поранено 11, серед поранених 1 поліцейський. Пошкоджено 4 багатоповерхівки, школу і 3 крамниці.

На Волноваському напрямку впродовж доби – інтенсивні обстріли Вугледара та околиць, без жертв.

На Донецькому напрямку зафіксовано артилерійські обстріли Мар’їнки та Георгіївки. На ранок стався масований артобстріл Авдіївки. Інформація про постраждалих не надходила.

На Горлівському напрямку 2 людини загинули і 1 поранена у Бахмуті. В місті пошкоджено 3 приватні будинки, 5 господарчих споруд та 2 адмінбудівлі.

У Костянтинівці 1 людина дістала поранення. У Соледарській громаді інтенсивний вогонь росіяни вели по Парасковіївці, були поодинокі обстріли Федорівки та Роздолівки.

На Лисичанському напрямку у Сіверську пошкоджено приватні будинки на трьох вулицях, гучно було також у Серебрянці.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook