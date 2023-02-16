ОСТАННІ НОВИНИ

РФ тримає в Чорному морі два носії «Калібрів»

Анастасія Диняк

|

Станом на 16 лютого в Чорному морі на бойовому чергуванні залишаються два носії крилатих ракет «Калібр» з загальним залпом у 16 ракет. Про це повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Так, у Чорному морі на бойовому чергуванні наразі сім російських кораблів, з них два – носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 16 ракет. В Азовському морі – 1 ворожий корабель.

У Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв «Калібрів», загальний залп – 72 ракети;

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – 9 суден, з них 6 суден рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря – 12 суден, з них 2 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Як аналітика спрощує життя бізнесу
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Як аналітика спрощує життя бізнесу

До 24 лютого 2022 року, попри окупацію Криму і Донбасу, українська економіка демонструвала позитивну тенденцію розвитку....

Львівський забудовник продає футбольне поле і дитсадок «під будь-який вид бізнесу»
Наталя ДУЛЯБА
Львівський забудовник продає футбольне поле і дитсадок «під будь-який вид бізнесу»

Будівельна компанія «Інтергал-Буд», яка звела на вул. Шевченка, 60 у Львові ЖК «Семицвіт», продає футбольне поле на даху...

УГКЦ вирішила перейти на новий календар
Наталя ДУЛЯБА
УГКЦ вирішила перейти на новий календар

Із 1 вересня 2023 року Українська греко-католицька церква переходить на новий стиль для нерухомих свят із збереженням чи...

Саміт Україна – ЄС: про що домовилися?
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Саміт Україна – ЄС: про що домовилися?

Президент України Володимир Зеленський, Президент Європейської ради Шарль Мішель та Президенттка Європейської комісії Ур...

всі статті
Львівський портал