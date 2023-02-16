РФ тримає в Чорному морі два носії «Калібрів»

Станом на 16 лютого в Чорному морі на бойовому чергуванні залишаються два носії крилатих ракет «Калібр» з загальним залпом у 16 ракет. Про це повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Так, у Чорному морі на бойовому чергуванні наразі сім російських кораблів, з них два – носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 16 ракет. В Азовському морі – 1 ворожий корабель.

У Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв «Калібрів», загальний залп – 72 ракети;

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 9 суден, з них 6 суден рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря – 12 суден, з них 2 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор;