РФ тримає в Чорному морі два носії «Калібрів»

Станом на 16 лютого в Чорному морі на бойовому чергуванні залишаються два носії крилатих ракет «Калібр» з загальним залпом у 16 ракет. Про це повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.
Так, у Чорному морі на бойовому чергуванні наразі сім російських кораблів, з них два – носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 16 ракет. В Азовському морі – 1 ворожий корабель.
У Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв «Калібрів», загальний залп – 72 ракети;
За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 9 суден, з них 6 суден рухались з протоки Босфор;
- до Чорного моря – 12 суден, з них 2 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
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Анастасія Диняк