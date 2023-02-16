Польські фермери блокують рух українських вантажівок

Протягом 16 лютого дорога для українських вантажівок недалеко від українського кордону поблизу Дорогуську буде заблокована. Польські фермери протестують проти зниження ціна зерно, спричинене масовим ввозом зернових з України, повідомляє Auto.24

16 лютого, з 10:00 ранку за польським часом через заплановану акцію протесту в селі Окопи, рух державною дорогою № 12, що недалеко від польсько-українського кордону, буде уповільнено.

Поліція міста Хелм просить водіїв вантажівок, які прямують в Україну або виїжджають з країни, не користуватися пунктом пропуску Дорогуськ – Ягодин, а обирати інші прикордонні переходи.

Фермери перекриють перехрестя між Дорогуськом та Окопами. За оцінками організаторів протесту з об’єднання «Ошукане село», на акцію протесту може вийти кілька сотень селян. Фермери планують привезти близько 100-150 сільськогосподарських тракторів, які стоятимуть на дорозі.

Акція триватиме до опівночі 17 лютого. Протягом цього часу вантажні автомобілі, що прямують з України або в напрямку України, незалежно від країни реєстрації, не будуть пропускатися. Виняток становитимуть ті, що перевозять гуманітарну допомогу, товари, що швидко псуються, а також паливо та порожні цистерни.

Фермери пояснюють, що протестують «через трагічну ситуацію на польському ринку, спричинену неконтрольованим напливом зерна з України та відсутністю адекватних заходів для захисту внутрішнього ринку».

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