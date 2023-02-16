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Польські фермери блокують рух українських вантажівок

Андрій Котенський

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Протягом 16 лютого дорога для українських вантажівок недалеко від українського кордону поблизу Дорогуську буде заблокована. Польські фермери протестують проти зниження ціна зерно, спричинене масовим ввозом зернових з України, повідомляє Auto.24

16 лютого, з 10:00 ранку за польським часом через заплановану акцію протесту в селі Окопи, рух державною дорогою № 12, що недалеко від польсько-українського кордону, буде уповільнено.

Поліція міста Хелм просить водіїв вантажівок, які прямують в Україну або виїжджають з країни, не користуватися пунктом пропуску Дорогуськ – Ягодин, а обирати інші прикордонні переходи.

Фермери перекриють перехрестя між Дорогуськом та Окопами. За оцінками організаторів протесту з об’єднання «Ошукане село», на акцію протесту може вийти кілька сотень селян. Фермери планують привезти близько 100-150 сільськогосподарських тракторів, які стоятимуть на дорозі.

Акція триватиме до опівночі 17 лютого. Протягом цього часу вантажні автомобілі, що прямують з України або в напрямку України, незалежно від країни реєстрації, не будуть пропускатися. Виняток становитимуть ті, що перевозять гуманітарну допомогу, товари, що швидко псуються, а також паливо та порожні цистерни.

Фермери пояснюють, що протестують «через трагічну ситуацію на польському ринку, спричинену неконтрольованим напливом зерна з України та відсутністю адекватних заходів для захисту внутрішнього ринку».

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