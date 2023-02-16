Європейці розглядають вторгнення рашистів в Україну як напад на Європу

Загальноєвропейське опитування показало, що 68% європейців розглядають вторгнення в Україну як напад на Європу. Ще 61% громадян ЄС вірять, що війна закінчиться на користь України. Про це, як пише свідчать результати опитування eupinions, повідомляє Європейська правда.

Найбільше тих, хто вірить у перемогу України, в Польщі – 81%. Найбільш скептично налаштовані громадяни Італії, але й там в перемогу України вірить більше половини громадян – 51%. У Німеччині в перемозі України переконані 55% опитаних.

Більшість громадян ЄС, які взяли участь в опитуванні, вважають, що Україна захищає цінності, які поділяють усі європейські країни. Частка тих, хто погоджується з цим твердженням, у кожній країні-члені ЄС коливається від 59% у Німеччині та Італії до 72% у Польщі.

Ізабелл Гоффманн, голова eupinions та експерт з питань Європи у Фонді Бертельсманна, зазначила, що єдність є «важливим сигналом», а спільні цінності є «наріжним каменем підтримки, що надається Україні з боку ЄС та його країн-членів».

В опитуванні, проведеному в грудні 2022 року, було опитано майже 13 300 громадян ЄС у Бельгії, Франції, Німеччині, Італії, Нідерландах, Польщі та Іспанії.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook