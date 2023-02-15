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У Львові воїни-афганці та їх родичі отримають матеріальну допомогу

Андрій Котенський

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До 34-ї річниці виведення радянських військ з Республіки Афганістан, що відзначається 15 лютого, воїнам-афганцям та членам сімей загиблих, які мешкають у львівській громаді й перебувають на обліку у відділах соціального захисту, місто виплатить матеріальну допомогу. Повідомляє пресслужба ЛМР.

Загалом кошти отримають 1 247 людей. На ці виплати у бюджеті Львівської МТГ передбачили 1 350 000 гривень.

Як повідомили в управлінні соціального захисту ЛМР, одноразову матеріальну допомогу отримають:

  • особи, які брали участь у бойових діях на території Республіки Афганістан, учасники бойових дій: таку допомогу отримає 751 воїн по 1000 грн;
  • особи з інвалідністю 1-ї групи, які брали участь у бойових діях на території Республіки Афганістан: таких воїнів-афганців у Львівській МТГ мешкає 10, і отримають вони по 2500 гривень матеріальної допомоги;
  • особи з інвалідністю 2-ї групи, які брали участь у бойових діях на території Республіки Афганістан: у Львівській МТГ мешкає 168 воїнів – їм виплатять по 1500 грн;
  • особи з інвалідністю 3-ї групи, які брали участь у бойових діях на території Республіки Афганістан: таку допомогу отримають 228 осіб по 1000 гривень;
  • члени сімей загиблих (померлих) осіб, які брали участь у бойових діях на території Республіки Афганістан: таку допомогу отримають 89 осіб по 1000 гривень;
  • мама учасника бойових дій, який загинув під час війни на території Республіки Афганістан: вона отримає 5000 гривень.

Довідка

День вшанування учасників бойових дій на території інших держав відзначається  щорічно 15 лютого. День встановлено в Україні згідно з Указом Президента України «Про День вшанування учасників бойових дій на території інших держав» від 11 лютого 2004 року № 180/2004. 15 лютого, зазвичай, був зазначений як День закінчення збройної інтервенції до Афганістану.

Фото: Вголос

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