У Львові судитимуть пожежників «МЧС ЛНР»

У Львові судитимуть двох пожежників, які перейшли на бік росіян та працювали у так званому «МЧС ЛНР». Про це повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Так, за даними слідства, у квітні 2022 року, знаходячись на окупованій території Луганської області, пожежники-рятувальники ГУ ДСНС України почали працювати на окупантів.

Обвинувачені зрадили присязі працівника правоохоронного органу і добровільно склади присяги на вірність республіці, народу і так званому «МЧС ЛНР».

Наразі спеціальні досудові розслідування проти чоловіків завершено та обвинувальні акти скеровано до суду за фактами колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). їм загрожує до п’ятнадцяти років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на термін від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.