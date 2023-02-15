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У Львові перевірили якість води

Андрій Котенський

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Якість води у Львові відповідає всім санітарним нормам. Станом на 15 лютого відхилень за мікробіологічними та фізико-хімічними показниками у водопровідній воді немає, якість води відповідає чинним державним санітарним правилам і нормам ДСанПіН, повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

ЛМКП «Львівводоканал» запевняє, що постійно відбирає проби води у різних місцях, починаючи від свердловин і завершуючи водою з крану в квартирі.

«Наша хімічна лабораторія регулярно бере проби води у десятках точок: починаючи зі свердловин (найближча із них – 13 км від Львова, а найвіддаленіша – майже 100 км) і завершуючи водою з крану в оселі львів’ян. Контроль безпечності та якості води виконується за мікробіологічними, органолептичними, фізико-хімічними, санітарно-токсикологічними та радіологічними показниками у місцях водозабору, перед надходженням у водопровідну мережу, а також у розподільній мережі», – йдеться у повідомленні.

У «Львівводоканалі» відзнвчають, що львів’янам пощастило пити воду з підземних джерел, що є екологічно чистою та не потребує додаткової очистки перед подачею до споживачів.

«Уся вода, що подається до Львова, є безпечна та якісна й відповідає вимогам питної води, призначеної для споживання людиною. Особливістю водопостачання нашого міста є велика кількість водозаборів. Відтак вода до Львова подається з різних напрямків, а кожен район міста «п’є» воду з різним хімічним складом», – повідомили у ЛМКП «Львівводоканал».

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