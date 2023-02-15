Російські олігархи намагалися вивезти з України майно на понад 150 млн грн

Підсанкційні російські олігархи Сергій Чемезов та Михайло Шелков намагалися уникнути націоналізації майна своїх підприємств та вивезти його до РФ. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Так, Чемезов та Шелков намагалися уникнути націоналізації майна Демурінського гірничо-збагачувального комбінату та агрохолдингу «Інвест Агро», які за матеріалами СБУ Вищий антикорупційний суд передав у власність України.

Офіс генпрокурора ініціював проведення невідкладних обшуків на цих підприємствах, у ході яких було виявлено та вилучено:

понад 100 одиниць автомобільної та спеціалізованої техніки;

6 вагонів з агропродукцією;

понад 5 з половиною тис. контейнерів з ільменітовою рудою, яка необхідна для виготовлення титану;

майже 1,2 тис. тонн міндобрив та інших сільгосптоварів.

Загальна вартість вилученого рухомого майна перевищує 150 мільйонів гривень. До суду подані клопотання про арешт цих активів.

У СБУ додали, що олігархи планували переправити за кордон значну частину націоналізованого Україною майна за допомогою афілійованих комерційних структур, які раніше здійснювали формальне управління обома українськими компаніями.