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Росіяни безуспішно намагалися прорвати бойовий рубіж на Донеччині

Анастасія Диняк

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14 лютого росіяни значними силами намагалися прорвати бойовий рубіж на одному з напрямків у Донецькій області. Ліквідовано понад 60 окупантів. Про це повідомили у Держприкордонслужбі України.

Так, вранці російська артилерія здійснила масований обстріл опорного пункту прикордонного підрозділу. Пізніше в наступ пішла піхота противника.

«Досягти успіху в штурмі позицій російські зайди планували користуючись значною перевагою у живій силі», – йдеться у повідомленні.

Прикордонники визначили напрямок головного удару, здійснили маневр підрозділом й розпочали відбиття атаки. Декілька хвиль українські захисники зупинили вогнем з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї.

«В битві надійне плече підтримки охоронцям кордонів надали бійці ЗСУ. А українська артилерія вдарила по місцевості, де противник концентрував резерв для подальшого введення в бій», – додали прикордонники.

Окупанти відступили для перегрупування. Загалом було знищено понад 60 загарбників.

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