На сході України ПВК «Вагнер» втратила до 80% особового складу, – Маляр

На сході країни українські військові продовжують відбивати наступи росіян та завдають їм значних втрат. Деякі підрозділи ПВК «Вагнер» втратили до 80% бійців. Про це повідомили заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«На сході триває наступ ворога. Цілодобові атаки. Ситуація напружена. Так, нашим важко. Ви самі бачите, яку війну веде РФ. Але наші бійці не дають ворогу досягнути поставлених цілей та завдають дуже серйозних втрат», – написала вона.

Маляр зазначила, що в деяких штурмових загонах ПВК «Вагнер» та підрозділах 2 АК втрати становлять до 80% особового складу. Евакуація загиблих і поранених ворогом обмежена або не здійснюється взагалі.

За словами посадовиці, значні втрати ворога зумовлені суттєвим зниженням рівня довіри окупантів до рішень командування щодо ведення бойових дій.

«Все більше російських військовослужбовців усвідомлює, що їх командири неадекватно оцінюють обстановку на полі бою, про що свідчить інтенсивне застосування так званих “загонів смертників” – підрозділів, укомплектованих недостатньо підготовленими мобілізованими, які щодобово зазнають великих бойових і санітарних втрат», – написала вона.