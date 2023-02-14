В Україні зросла кількість поранених росіянами дітей

Станом на ранок вівторка, 14 лютого, російські військові вбили 461 дитину в Україні, ще щонайменше 923 – зазнали поранень. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці відзначають, що ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення жертв в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій – 444, Харківській – 272, Київській – 123, Миколаївській – 83, Чернігівській – 68, Луганській – 66, Херсонській – 87, Запорізькій – 84, Дніпропетровській – 64.

13 лютого внаслідок обстрілу ворогом міста Лиман Донецької області поранено 14-річного хлопчика.

За даними правоохоронців, щонайменше 3 126 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ. При цьому 337 з них зруйновані повністю.