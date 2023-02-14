В Новій Каховці партизани підірвали авто з окупантами

В Новій Каховці на Херсонщині підпілля підірвало автомобіль з чотирма росіянами. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Партизани продовжують чинити спротив окупантам на тимчасово окупованих територіях. Зокрема в Новій Каховці учасники партизанського руху «Атеш» підірвали автомобіль, в якому перебували військовослужбовці рф та представники спецслужб. Як наслідок, двоє окупантів загинуло, ще двоє у важкому стані.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях Луганщині партизани продовжують нищити залізничну інфраструктуру.

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