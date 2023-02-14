У Львові за тиждень оштрафували понад 6000 водіїв за неправильне паркування

За минулий тиждень інспектори з паркування оштрафували – 6 117 водіїв за порушення правил зупинки/стоянки авто, на загальну суму 2 342 320 грн. Кошти від сплати штрафів надходять до міського бюджету Львова. Про це повідомили в управлінні безпеки Львівської міської ради.

Нагадаємо, мінімальний розмір штрафу – 340 грн. Але, залежно від специфіки правопорушення, він може збільшуватися до 680 грн. Якщо ж водій-порушник сплачує впродовж 10 днів, то сума штрафу зменшується вдвічі.

«Водіїв штрафують і за несплату послуг платного паркування. В такому випадку накладається штраф у 20-кратному розмірі від вартості години паркування», – додали в управлінні безпеки ЛМР.

Також, через порушення правил стоянки, за минулий тиждень на арешт-майданчик евакуювали 147 транспортних засобів.

«До інспектування на вулицях міста залучено 50 інспекторів з паркування. Кожен з них щоденно оформляє в середньому 35 повідомлень про притягнення водіїв до адміністративної відповідальності», – додали в управлінні безпеки ЛМР.

У мерії Львова наголошують, що робота інспекторів з паркування перш за все спрямована на унеможливлення стихійних паркувань, покращення дисципліни оплати послуг платного паркування, оперативне тимчасове затримання транспортних засобів, які створюють суттєву перешкоду для інших учасників дорожнього руху.

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