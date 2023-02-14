У Львові суд звільнив від покарання чоловіка за розбещення доньки сусідки

Шевченківський районний суд Львова призначив п’ять років тюрми чоловіку, який розбещував малолітню дівчинку, яка жила по сусідству. Проте суд звільнив його від тюремного ув’язнення, призначивши два роки умовного терміну. Про це повідомляє Zaxid.net.

Як вказано у вироку суду за 3 лютого 2023 року, уродженець села Ясениця-Замкова, Старосамбірського району, у серпні 2022 року розбещував сусідську доньку. У вироку суду не вказано вік чоловіка та дитини, проте, оскільки вказано, що дівчинка була малолітньою, то їй ще не виповнилось 14 років.

У суді мати дівчинки розповіла, що сусід часто допомагав їй по господарству. На початку серпня він прийшов до них у будинок, коли її не було вдома, та вчиняв розпусні дії щодо її доньки. Про це вона дізналась від подруги доньки, яка зняла сусіда на мобільний телефон.

У суді підозрюваний визнав свою провину та просив суворо не карати. Мати дівчинки також просила суд не призначати тюремного ув’язнення.

Справу розглядала суддя Валентина Свірідова, яка визнала чоловіка винним у розбещенні малолітньої та призначила покарання у вигляді п’яти років тюрми. Однак суддя звільнила його від відбування цього покарання, встановивши два роки іспитового терміну. На вирок суду ще може бути подана апеляція.