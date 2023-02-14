Після атак на енергосистему росіяни хочуть позбавити українців води, – Шмигаль

Спускаючи воду з Каховської ГЕС та пошкоджуючи гідротехнічні споруди, російські окупанти хочуть позбавити частини українців водопостачання, а також ускладнюють ситуацію довкола Запорізької атомної електростанції. Про це 14 лютого під час засідання уряду сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами глави уряду, після 14 масованих атак на енергосистему України росіяни тепер вирішили зупинити водопостачання тим населеним пунктам, які отримують воду з Дніпра.

«Після часткового руйнування та зумисного відкриття росіянами шлюзів Каховської ГЕС ми щодня втрачаємо тисячі кубометрів води. Через це частина населених пунктів, які отримують воду саме з Дніпра, можуть залишитися без доступу до питної води», – наголосив Денис Шмигаль.

Водночас він підкреслив, що ще більшою є атомна загроза від таких дій окупантів. Зниження рівня води у Каховському сховищі може призвести до неналежного функціонування систем охолодження Запорізької АЕС.

«Думаю, нікому не треба пояснювати, чим це загрожує Україні, Європі та світу загалом. Тому цивілізований світ не повинен мовчати», – відзначив прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль закликав міжнародних партнерів тиснути на Росію, аби вона закрила шлюзи та відновила гідротехнічні споруди на Каховській ГЕС, або дозволила це зробити українським фахівцям.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що росіяни почали осушувати Каховське водосховище. Про зниження рівня води на ГЕС, яка охолоджує реактори Запорізької АСЕ, найбільшої в Європі атомної електростанції, на початку лютого підтвердило МАГАТЕ.

На супутникових знімках Maxar за 9 лютого чітко видно, як вода виливається через шлюзи. Відомо, що рівень води на Каховській ГЕС вже впав на два метри, це є найнижчим показником за 30 років.

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