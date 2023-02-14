Новоприбулих окупантів розселяють в школах Луганщини

На тимчасово окупованих районах Луганської області школярів примусово переводять на дистанційне навчання, аби звільнити місце для новоприбулих військових з РФ, повідомляє Центр національного спротиву.

Офіційно школярів переводять аби уникнути поширення ГРЗ. Проте такі превентивні заходи раніше не відбувалось, тим часом окупаційна адміністрація має проблеми з розселенням новоприбулих окупантів, які й заселяють у звільнені школи.

Зауважимо, що йдеться не про прифронтові території, де навчального процесу й так немає, а саме про тилові регіони, де бойових дій не відбувається.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих районах Луганської області росіяни змушують українських вчителів отримувати паспорт РФ. До всіх вчителів, які залишилися працювати на ТОТ, було донесено, що їх звільнять, якщо вони не отримують паспорт ворога. При цьому вчителі написати заяву на відмову від українського громадянства, хоча у рашистів дозволено мати два паспорти.

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