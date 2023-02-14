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Біля Бахмута нацгвардійці збили російський Су-25

Анастасія Диняк

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У битві за Бахмут 13 лютого українські бійці збили ще один російський літак Су-25. Про це повідомили в Східному оперативно-територіальному об’єднанні Нацгвардії України.

«Розрахунки ПЗРК 3 бригади оперативного призначення Націгвардії України «Спартан» зменшують авіапарк окупантів. Бійцями бригади було знищено черговий російський штурмовик Су-25», – йдеться у повідомленні.

Увечері 13 лютого о 18:03 год. під час бойового чергування вогнева група зенітного ракетно-артилерійського дивізіону з відстані двох кілометрів вразила «Грач» однією ракетою.

«В результаті бойової роботи розрахунку з ПЗРК «Перун» ворожий літак було знешкоджено. Хлопці вразили ціль з першого пострілу. Штурмовик загорівся і далі почав знижуватися за лінією перетину, доля пілотів невідома», – зазначив командир дивізіону Партизан.

Знешкодив російський літак гвардієць строкової служби старший солдат Максим Балута, який на початку війни 6 березня збив перший ворожий літак на Харківщині.

Зазначається, що у лютому підрозділом ПЗРК бригади «Спартан» вже було ліквідовано п’ять повітряних цілей в районі Бахмута. Попри численні втрати ворог не припиняє наступальних дій на Бахмутському напрямку.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, з 24 лютого 2022 по 14 лютого 2023 року російські окупаційні війська втратили у війні проти України 298 літаків.

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