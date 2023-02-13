Власник мережі «Близенько» повернув 21,2 млн грн, вилучених під час обшуку

Шевченківський районний суд Києва зобов’язав Бюро економічної безпеки (БЕБ) повернути власнику мережі міні-маркетів «Близенько» Олександру Бережанському 21,2 млн грн. Це кошти, що були вилучені під час обшуку в його будинку у Брюховичах через підозру у незаконному відшкодування ПДВ. Детективам БЕБ не вдалося довести, що ці гроші Бережанський отримав незаконним шляхом, повідомляють Наші гроші. Львів.

Нагадаємо, обшуки в офісах компаній «Берта груп», куди входить мережа міні-маркетів «Близенько», відбулись 17 грудня 2022 року. Тоді ж правоохоронці обшукали і приватний будинок Олександра Бережанського у Брюховичах.

Бюро економічної безпеки офіційно повідомляло, що розкрило схему незаконного відшкодування ПДВ. За версією БЕБ, працівники компанії протягом 2021-2022 років купували продукти у декількох підприємств. Після цього товари реалізовували через інші фірми, а також у магазинах мережі «Близенько». Потім у документи вносили неправдиву інформацію про залишки товарів на складах і отримували бюджетне відшкодування ПДВ. Загалом збитки державі детективи оцінили у 35,4 млн грн. А під час обшуків вилучили понад 25 млн грн.

Втім зараз в ухвалах справи фігурує сума 21,2 млн грн, які детективи вилучили в будинку Олександра Бережанського.

1 лютого 2023 року Шевченківський районний суд Києва розглянув скаргу адвоката Олександра Бережанського, який вимагав повернути його клієнту вилучені під час обшуку гроші та мобільний телефон. На засідання ні адвокат бізнесмена, ні детектив БЕБ не прийшли. Проте слідчий суддя Володимир Бугіль дійшов до висновку, що детективи не змогли довести, що вилучені в Бережанського гроші пов’язані із справою про незаконне відшкодування ПДВ.

«Дані, які б вказували, що вилучені в ході проведення обшуку грошові кошти містять на собі сліди вчинення будь-яких кримінальних правопорушень та мають протиправне походження, тобто, одержані ним внаслідок здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності як фізичною особою-підприємцем у слідчого судді відсутні», – йдеться в ухвалі суду.

Суддя також вважає, що відсутні підстави вважати вилучені гроші незаконно здобутим майном. Адже адвокат Бережанського долучив до скарги податкові декларації свого клієнта за квітень-серпень 2022 року де вказано, що за цей період він отримав дохід понад 95 млн. грн.

Тож суд задовольнив скаргу Бережанського і зобов’язав детективів БЕБ повернути вилучені під час обшуку в його будинку 21,2 млн грн та мобільний телефон.

Додамо, що першими інформацію про те, що обшуки детективи БЕБ проводили саме в будинку Олександра Бережанського, повідомило видання ZAXID.NET, посилаючись на власні джерела. За кілька днів в мережі «Близенько» заявили, що ця інформація не відповідає дійсності. Мовляв, на немає жодних доказів того, що обшуки проводились в офісах компанії чи то у будинку її власника.

Ухвала київського суду доводить, що через офіційний прес-реліз компанія намагалась уникнути розголосу щодо підозр у незаконному відшкодуванні ПДВ.

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