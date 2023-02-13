У Львові 22-річний водій збив літнього чоловіка

На вулиці Кульпарківській водій збив 63-річного львів’янина. Чоловік у реанімації. Про це повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталася у понеділок, 13 лютого, близько 6:30 год., на вулиці Кульпарківській у Львові.

За попередніми даними правоохоронців, водій автомобіля «Фольксваген Пассат», 22-річний мешканець Львова, здійснив наїзд на 63-річного пішохода, також місцевого мешканця.

Внаслідок ДТП чоловік отримав важкі тілесні ушкодження та госпіталізований у реанімаційне відділення.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Водію загрожує до восьми років за ґратами з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події.