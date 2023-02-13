У Херсоні росіяни знищили виробничу базу: є загиблий

Російські окупанти 13 лютого обстріляли Херсон з артилерії. Поцілили у виробничу базу одного з підприємств, загинув працівник. Про це повідомили у пресслужбі Херсонської ОВА.

«Війська рф сьогодні вкотре вкривали місто вогнем із артилерії. Ворожі снаряди вщент зруйнували будівлю виробничої бази одного з підприємств», – йдеться у повідомленні.

Рятувальники, медики та правоохоронці оперативно прибули на місце події. Під завалами знаходився чоловік – охоронець бази. Лікарі констатували смерть.