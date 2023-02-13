Суд закрив справу про хабар екс-керівника Львівського обласного управління водних ресурсів

Львівський суд закрив справу про 25 тис. грн хабара уже колишнього керівника Львівського обласного управління водних ресурсів через завершення строку давності справи. Володимира Садового затримали за підозрою в отриманні хабара ще у 2015 році, але через довге слідство і постійні перенесення засідань суду йому вдалося уникнути покарання, повідомляють Наші гроші. Львів.

Володимира Садового затримали під час отримання хабара у власному кабінеті 8 вересня 2015 року. За версією слідства, він взяв 25 тис. грн за сприяння у пришвидшеному виготовленні та погодженні проектно-кошторисної документації на будівництво водойми на території Миколаївського району. Також Володимир Садовий за хабар нібито пообіцяв сприяти у заниженні вартості будівельних робіт. Під час його затримання він заперечив отримання грошей і заявив, що він «ні в кого нічого не брав».

Тодішній начальник управління протидії злочинності у сфері економіки ГУ МВС Михайло Тесля після затримання Садового анонсував «доволі суворе, тобто від 8 і більше років» покарання для службовця.

Судячи з ухвал суду у цій справі, слідство тривало приблизно три роки, після чого у листопаді 2018 року прокуратура сукерувала обвинувальний акт до суду. У ньому обвинувачення Садовому змінили з «суворої» ч. 3 статті 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), що карається ув’язненням, на першу частину цієї ж статті, де передбачене легше покарання у вигляді штрафу. Судові засідання у цій справі постійно переносились через ігнорування засідань свідками у справі.

Зрештою 2 лютого 2023 року Личаківський районний суд Львова розглянув справу. Володимир Садовий подав клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності справи. Прокурор Андрій Пшеничка заявив, що не заперечує проти цього клопотання. Отож, Личаківський райсуд звільнив Володимира Садового від кримінальної відповідальності і закрив справу.

Додамо, що строки давності кримінальних справ відрізняються і залежать від тяжкості злочину. У випадку Володимира Садового, суд визначив тяжкість злочину як середню, а термін давності у такому випадку становить 5 років. Для тяжких ж злочинів термін давності спливає за 10 років після злочину, а для особливо тяжких – це 15 років.

Судячи з інформації з відкритих джерел, Володимир Садовий зараз не працює в обласному управлінні водних ресурсів (нова назва – Басейнове управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну). У вересні 2020 року його відмітили на дописі, як дотичного до ремонту вул. Чернівецької у Львові.

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