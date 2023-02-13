Скасовано незаконні містобудівні на житлову багатоповерхівку на Тернопільській

Суд визнав протиправними і скасував видані виконкомом Львівської міської ради містобудівні умови та обмеження на будівництво багатоповерхівки ТОВ НВКП «Термінал – ЛТД» на вулиці Тернопільській, 42 у Львові. Про це стало відомо з постанови Восьмого апеляційного адміністративного суду від 1 лютого цього року, повідомляють Наші гроші. Львів.

Рішення виконкому датоване ще 2021 роком і наразі цей житловий комплекс перебуває в стані будівництва.

На момент видачі дозволу на земельній ділянці планували спорудити 8-ми поверховий двосекційний житловий будинок на 63 квартири та дві комерційні споруди ‒ одно- та п’ятиповерхові. Втім це будівництво суперечить генеральному плану та зонінгу міста, а також опирається на затверджений з порушеннями детальний план території.

У квітні 2022 мешканці сусіднього будинку, із яким безпосередньо межує з будівництвом на Тернопільській, 42, звернулися до суду, аби скасувати виданий виконкомом документ.

У позові мова йшла про описані нами порушення. Згідно із зонуванням міста, ділянка відноситься до так званої зони Г-6, де передбачено будівництво ринків, торгових центрів і магазинів, але не житла.

Цю зону змінили на Ж-3, де можна зводити багатоповерхівки, через прийняття детального плану території (ДПТ). Втім ДПТ може лише уточнювати зонінг, а не суперечити йому. Крім того, ці зміни затвердив виконком Львівської міськради, який не має таких повноважень. Зонування в місті можуть змінювати тільки депутати.

Аби мати більше шансів на перемогу в суді мешканці також замовили експертизу. Згідно з нею, відстань між фасадами будинку мала б становити 20 метрів замість 16,2. Перевищено і допустимий відсоток забудови земельної ділянки: не 33,95%, а всі 45,5%. А відстань від крайньої межі проєктованого проїзду до будинку, у якому знаходиться квартира позивача, мала б бути не менше 9-11 метрів, а натомість становить 7,7 метри.

Суд вирішив, що містобудівні умови та обмеження (МУО) в першу чергу мають відповідати плану зонування, та вже у разі його відсутності – детальному плану. Суд також підтвердив, що детальний план території може виключно уточнювати види забудови у раніше встановленій зоні, а не змінювати їх. Тобто зміна Г-6 на Ж-3 є неправомірною.

Таким чином, рішення про видачу МУО не узгоджуються із планом зонування, а наміри забудови щодо зведення багатоквартирного житлового будинку на цій ділянці не відповідають містобудівній документації на місцевому рівні.

Також видані МУО не відповідають вимогам ДБН щодо допустимої щільності населення, допустимих відстаней до сусіднього житлового будинку, а також забезпечення проїзду пожежних машин.

Справу розглядала колегія суддів Руслан Шавель, Сергій Кузьмич та Романа Хобар. Постанова набрала законної сили, але ще може бути оскаржена у касаційному порядку. Мешканці планують оскаржувати і будівельні дозволи.

ТОВ НВКП «Термінал – ЛТД» належить львів’янину Михайлові Мілянцю.

Фото будівництва: Наші гроші. Львів

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