РФ збільшує присутність у Чорному морі, – ОК «Південь»

Росія нарощує присутність ракетоносіїв в Чорному морі та активізує повітряну розвідку. Про це повідомили у пресслужбі Оперативного командування «Південь».

Так, до двох підводних ракетоносіїв додався фрегат, наразі загальний залп «Калібрів» наразі складає 16 ракет. Окрім того, уздовж лінії фронту фіксується збільшення розвідувальних БпЛА.

«Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Будьте уважними і пильними. У випадку виявлення підозрілих осіб, фактів збирання ними інформації про стратегічні об’єкти, негайно сповіщайте компетентні органи», – додали в командуванні.