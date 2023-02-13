Резніков назвав долучених до створення антикорупційної ради Міноборони

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, які організації долучилися до робочої групи щодо створення антикорупційного дорадчого органу при Міноборони. Про це він повідомив у Facebook.
«Викликів багато. Тому домовилися рухатися максимально оперативно. Я вдячний експертам за конструктивну роботу і критику, а також за те, що виявили бажання допомогти прописати всі необхідні процедури. Усю підготовчу роботу з боку Міноборони доручено забезпечити державному секретарю», – написав Резніков.
Так, до робочої групи долучилися представники:
- Проєкту реформи оборонних закупівель;
- Проєкту посилення доброчесності та професіоналізму в Міноборони,
- Бігус Інфо;
- Центру оборонних стратегій;
- Українського центру дослідження проблем безпеки ім Дмитра Тимчука;
- ГО Демократична сокира;
- ГО Стоп корупції;
- Центру дослідження армії, конверсії та розброєння;
- БО Волонтерський рух;
- ГО Разом проти корупції;
- Ради громадського контролю НАБУ;
- ВО Автомайдан;
- Асоціації громадського харчування.
Міністр додав, що засідання робочої групи провели у п’ятницю.
Нагадаємо, раніше Резніков заявив про перезавантаження антикорупційного управління Міноборони та формування громадського антикорупційного механізму для попередження і запобігання корупції.
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Анастасія Диняк