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Резніков назвав долучених до створення антикорупційної ради Міноборони

Анастасія Диняк

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Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, які організації долучилися до робочої групи щодо створення антикорупційного дорадчого органу при Міноборони. Про це він повідомив у Facebook.

«Викликів багато. Тому домовилися рухатися максимально оперативно. Я вдячний експертам за конструктивну роботу і критику, а також за те, що виявили бажання допомогти прописати всі необхідні процедури. Усю підготовчу роботу з боку Міноборони доручено забезпечити державному секретарю», – написав Резніков.

Так, до робочої групи долучилися представники:

  • Проєкту реформи оборонних закупівель;
  • Проєкту посилення доброчесності та професіоналізму в Міноборони,
  • Бігус Інфо;
  • Центру оборонних стратегій;
  • Українського центру дослідження проблем безпеки ім Дмитра Тимчука;
  • ГО Демократична сокира;
  • ГО Стоп корупції;
  • Центру дослідження армії, конверсії та розброєння;
  • БО Волонтерський рух;
  • ГО Разом проти корупції;
  • Ради громадського контролю НАБУ;
  • ВО Автомайдан;
  • Асоціації громадського харчування.

Міністр додав, що засідання робочої групи провели у п’ятницю.

​Нагадаємо, раніше Резніков заявив про перезавантаження антикорупційного управління Міноборони та формування громадського антикорупційного механізму для попередження і запобігання корупції.

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