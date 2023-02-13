Путін починає нові наступальні дії в Україні, - Столтенберг

За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, президент Росії Владімір Путін замість готовності до миру в Україні розпочинає нові наступальні дії. Як повідомляє Європейська правда, про це він сказав на брифінгу 13 лютого.

«Майже через рік після вторгнення Путін не готується до миру, а починає нові наступальні дії. Швидкість врятує життя. Якщо Путін виграє в Україні, це стане сигналом для авторитарних держав у світі», – зазначив Столтенберг і додав, що саме тому важлива військова підтримка Києва всім необхідним на полі бою.

Він наголосив, що НАТО «підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно».

Пізніше, відповідаючи на запитання журналістів, Столтенберг уточнив, що, на його думку, повторний наступ Росії в Україні «вже почався», що видно з кількості додаткових сил, які російська сторона направляє на сході України.

«Для мене це лише наголошує на важливості вчасності у постачанні Україні зброї, обладнання, запчастин. Чим швидше ми це зробимо, тим більше життів ми врятуємо й прокладемо шлях до мирного вирішення конфлікту», – вважає генсек НАТО.

Нагадаємо, 14 лютого у Брюсселі почнеться дводенна зустріч міністрів оборони держав-членів Північноатлантичного альянсу, а також зустріч Контактної групи з питань допомоги України у форматі «Рамштайн».

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, головні питання порядку денного «Рамштайну» – захист українського неба, у тому числі через залучення авіаційної платформи; розбудова «танкової коаліції»; формування запасу міцності по боєприпасах; тренінгові програми для наших воїнів; стабільність підтримки – логістика, обслуговування, ремонт, практична реалізація «Військового Шенгену».

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