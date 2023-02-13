Податкова відновила доступ до реєстру платників ПДВ

Державна податкова служба України повідомила про відновлення доступу до даних реєстру платників ПДВ.

«Державна податкова служба України інформує про відновлення функціонування пошукового сервісу «Реєстр платників ПДВ», що розміщений за посиланням registers», – йдеться у повідомленні.

Доступ до відомостей реєстру платників ПДВ надається шляхом пошуку за кодом ЄДРПОУ або ІПН за умови ідентифікації особи, яка бажає отримати такі відомості, з використанням засобів електронної ідентифікації (кваліфікованим або удосконаленим електронним підписом).

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